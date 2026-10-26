Rosyjskie siły okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu Kostiantynówki w obwodzie donieckim oraz Wożdzyżówki na kierunku Huliaipole. Świadczą o tym zaktualizowane dane z interaktywnej mapy DeepState.

Zmiany zaznaczono na interaktywnej mapie projektu. Analitycy nie podali informacji na temat skali postępów, okoliczności walki ani zaangażowanych oddziałów.

Kostiantynówka to miasto w obwodzie donieckim, w pobliżu którego analitycy DeepState zaznaczyli nowe zmiany linii frontu. Projekt nie sprecyzował konkretnego odcinka ani obszaru, na który wkroczyli okupanci. Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w rejonie Kostiantynówki w dniu 25 października miało miejsce 11 walk, w szczególności w pobliżu Kostiantynówki, Oleksijewo-Druzhkivki i Nowosielówki. Dwie z tych walk nadal trwały.

Wozdzyżówka leży na kierunku Huliaipilskim w obwodzie zaporoskim, gdzie rosyjskie wojska od dłuższego czasu próbują posuwać się naprzód. Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, 25 października na tym kierunku Siły Obronne odparły 13 ataków w pobliżu Uspisznego, Rizdvyanki i Jegorówki.

Źródło: DeepState

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o stratach Rosji w ciągu doby na dzień 26 października.

Dodajmy, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na rosyjskie stacje radarowe i punkty dowodzenia.

24 października na froncie doszło do 193 starć bojowych między ukraińskimi żołnierzami a armią rosyjską.

Ponadto spadochroniarze z 95. brygady wzięli do niewoli rosyjskiego zwiadowcę, który obserwował Chiny.

Czytaj nas na