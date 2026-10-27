W Konotopie panuje trudna sytuacja z dostawami energii elektrycznej, ale informacje o braku gazu zostały zdementowane

W Konotopie i części obwodu sumskiego sytuacja związana z dystrybucją energii elektrycznej pozostaje trudna. Przedstawiciele „Sumyoblenergo” zaznaczyli, że obecnie nie są w stanie przewidzieć terminu przywrócenia dostaw energii elektrycznej. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne i gazowe zdementowały informacje o braku gazu.

„W takich warunkach trudno jest przewidzieć terminy przywrócenia dostaw energii elektrycznej, ponieważ wpływ na nie ma przede wszystkim sytuacja bezpieczeństwa. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić mieszkańcom prąd w tych trudnych warunkach” – napisało we wtorek „Sumyoblenergo” na Facebooku.

Zaznaczono tam, że pracownicy energetyczni pracują nad przywróceniem zasilania tej części odbiorców, którzy nadal pozostają bez prądu w wyniku ataków Rosji na obiekty energetyczne.

Ze swojej strony burmistrz Konotopa Artem Semenichin w swoim Telegramie również zwrócił uwagę na brak prognoz dotyczących terminów przywrócenia prądu.

„Niestety nie ma żadnych prognoz dotyczących przywrócenia prądu. Żadnych prognoz” – napisał Semenichin.

Burmistrz Konotopu zaznaczył również w jednym z wpisów, że woda w mieście jest dostarczana zgodnie z harmonogramem.

Jednocześnie oddział w Sumach spółki „Sieci Dystrybucji Gazu Ukrainy” („Gazmeredzhi”) zdementował informację, jakoby Konotop pozostawał bez gazu już czwartą dobę.

„24 października w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzono sieci gazowe, przez co 53 odbiorców tymczasowo pozostało bez dostaw gazu. Ekipy awaryjne szybko usunęły uszkodzenia i już po kilku godzinach w pełni przywrócono dostawy gazu do wszystkich odbiorców” – czytamy w komunikacie sumskiego oddziału „Gazmerzhi” opublikowanym na Telegramie.

Firma wezwała do weryfikacji informacji przed ich rozpowszechnianiem.

Źródła: oddział „Gazmerzhi” w Sumach, SA „Sumyoblenergo”

Wcześniej szereg mediów poinformowało, że Konotop pozostaje bez prądu i gazu już czwartą dobę po atakach Rosji.

Przypomnijmy, że rosyjski dron uszkodził obiekt energetyczny na Bukowinie, w wyniku czego część Czerniowców pozostała bez prądu.

Również Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach.

Rankiem 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Przerwa w dostawie prądu dotknęła dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

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