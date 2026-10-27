科诺托普的供电形势严峻，但关于天然气供应中断的说法已被驳斥

在科诺托普及苏梅州部分地区，电力供应状况依然严峻。苏梅州电力公司表示，目前无法预测恢复供电的具体时间。与此同时，该州电力公司和天然气公司否认了关于天然气供应中断的说法。

“在这种情况下，很难预测恢复供电的时间，因为这首先取决于安全形势。我们正在尽最大努力，争取在如此复杂的条件下尽快为民众恢复供电，”苏梅州电力公司周二在Facebook上写道。

该机构指出，电力工作人员正在努力为因俄罗斯对电力设施的袭击而至今仍处于断电状态的部分用户恢复供电。

另一方面，科诺托普市长阿尔捷姆·塞梅尼欣也在其Telegram账号上指出，目前尚无法预测恢复供电的具体时间。

“很遗憾，目前尚无关于恢复供电的预测。没有任何预测，”塞梅尼欣写道。

科诺托普市长还在另一条帖文中提到，该市供水正按计划进行。

与此同时，“乌克兰燃气分配网络”有限责任公司（“燃气网络”）苏梅分部驳斥了关于科诺托普已连续四天断气的消息。

“10月24日，由于俄罗斯的炮击，燃气管网遭到破坏，导致53户用户暂时断气。 抢修队迅速修复了损坏，仅数小时后便已全面恢复向所有用户的供气，”苏梅州“乌克兰天然气管网”分公司的Telegram账号如是写道。

该公司呼吁公众在转发信息前核实其真实性。

消息来源：“天然气网络”苏梅分部、苏梅州电力公司

此前，多家媒体报道称，在遭受俄罗斯袭击后，科诺托普已连续第四天处于断电和断气状态。

需要指出的是，一架俄罗斯无人机曾袭击了布科维纳地区的电力设施，导致切尔诺夫策部分地区断电。

此外，乌克兰能源部通报称，又有六个地区发生停电。

10月25日上午，由于电网故障，基辅部分地区停电。停电影响了首都的戈洛西夫斯基区、索洛缅斯基区和舍甫琴科区。

关注我们在