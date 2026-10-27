Ignat wyjaśnił, dlaczego Rosjanom trudno jest zburzyć Most Południowy w Kijowie

Podczas ostatniego ataku na stolicę rosyjskie wojska wystrzeliły kilka rakiet balistycznych w kierunku Mostu Południowego. Rzecznik Sił Powietrznych Jurij Ignat zaznaczył, że mosty mają znaczny zapas wytrzymałości, dlatego całkowite zniszczenie takich konstrukcji nie jest łatwe. Jednocześnie naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej będzie wymagała pewnego czasu.

O tym poinformował rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat podczas transmisji telewizyjnej.

„Oczywiście nawierzchnię tę można odnowić, ponieważ mosty nie są tak łatwe do zniszczenia, jak niektórzy sądzą. Jednak ostatecznie powoduje to również pewne utrudnienia. Odnowienie nawierzchni wymaga czasu” – powiedział Ignat.

Według niego podczas ostatniego ataku przeciwnik użył 16 rakiet balistycznych typu „Iskander-M” lub przeciwlotniczych rakiet kierowanych S-400. Dokładny typ rakiet, którymi uderzono w most, mają ustalić specjaliści badający miejsce trafienia.

„Dzisiaj przeciwnik użył tylko dwóch rodzajów rakiet. Były to albo „Iskander-M”, albo S-400, czyli rakiety przeciwlotnicze” — wyjaśnił.

Ignat podkreślił również, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni rosyjskie wojska koncentrują ataki rakietowe na Kijowie, stosując rakiety balistyczne w kilku falach w ciągu nocy i łącząc je z atakami dronów.

„Wcześniej rakiety balistyczne uderzały być może raz w ciągu nocy. Teraz ataki rozciągają się na pewne fale… W ten sposób uderzają falami rakiet balistycznych. Wszystko to towarzyszą ataki dronów” – podsumował.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz stacje metra.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

W Kijowie ostrzał rakietami balistycznymi uszkodził dwie placówki medyczne, jest jedna ofiara śmiertelna.

Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi, na lewym brzegu rozległo się pięć wybuchów.

Wideo: w Kijowie uderzenie rakietą balistyczną uszkodziło stację metra „Lisowa”.

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