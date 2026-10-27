伊格纳特解释了为什么俄罗斯人很难摧毁基辅的南桥

俄罗斯军队在最近一次对首都的袭击中，向南桥方向发射了数枚弹道导弹。空军发言人尤里·伊格纳特指出，这些桥梁具有相当大的抗荷载能力，因此要彻底摧毁此类建筑并不容易。 不过，修复受损的路面仍需一定时间。

乌克兰武装部队空军发言人尤里·伊格纳特在电视马拉松直播中透露了这一消息。

“当然，路面是可以修复的，因为桥梁并不像有些人想象的那样容易被摧毁。但归根结底，这也会造成一定的不便。要修复它，需要时间，”伊格纳特说道。

据他介绍，在最近一次袭击中，敌方使用了16枚“伊斯坎德尔-M”型弹道导弹或S-400防空导弹。 具体用于打击该桥梁的导弹类型，需由调查命中点的专家来确定。

“今天敌方使用的只有两种类型的导弹。一种是‘伊斯坎德尔-M’，另一种是S-400防空导弹，”他解释道。

伊格纳特还强调，在过去两周内，俄军将导弹打击重点集中在基辅，在夜间分多波次发射弹道导弹，并配合无人机攻击。

“以前，弹道导弹可能每晚只打击一次。现在，他们将攻击分散成几波……就这样以波浪式的方式发动弹道导弹袭击。这一切都伴随着无人机袭击，”他总结道。

基辅在遭受弹道导弹袭击后，南桥和地铁站均受损。

需要指出的是，在基辅，因俄罗斯联邦的袭击，共有7人受伤，其中包括急救人员。

基辅市两家医疗机构在弹道导弹袭击中受损，造成一人死亡。

基辅正遭受弹道导弹袭击，左岸传出五声爆炸声。

视频：基辅利索瓦地铁站遭弹道导弹袭击受损。

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