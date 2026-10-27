Игнат объяснил, почему россиянам сложно разрушить Южный мост в Киеве

Российские войска во время последней атаки на столицу нанесли несколько ударов баллистическими ракетами в направлении Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты обладают значительным запасом прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия займет некоторое время.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

«Конечно, это полотно можно восстановить, потому что мосты не так просто разрушить, как кто-то думает. Но, в конце концов, это тоже вызывает определенные неудобства. Для того чтобы его восстановить, нужно время», — сказал Игнат.

По его словам, во время последней атаки противник применил 16 баллистических ракет типа «Искандер-М» или зенитных управляемых ракет С-400. Точный тип ракет, которыми был нанесён удар по мосту, должны установить специалисты, исследующие место попадания.

«Сегодня противник применил только два типа ракет. Это «Искандер-М» или С-400, зенитные ракеты», — пояснил он.

Игнат также подчеркнул, что в течение последних двух недель российские войска сосредотачивают ракетные удары на Киеве, применяя баллистические ракеты несколькими волнами в течение ночи и сочетая их с атаками беспилотников.

«Раньше, возможно, баллистические ракеты наносились один раз за ночь. Сейчас они растягиваются на несколько волн атак… Вот так волнами наносят удары баллистическими ракетами. Все это сопровождается атаками дронов», — резюмировал он.

В результате атаки баллистическими ракетами в Киеве повреждены Южный мост и метро.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи.

В Киеве обстрел баллистическими ракетами повредил два медицинских учреждения, есть погибший.

Киев атакуют баллистическими ракетами, на левом берегу прогремело пять взрывов.

Видео: в Киеве в результате удара баллистической ракетой повреждена станция метро «Лесная».

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