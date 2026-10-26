DeepState зафиксировал продвижение российских войск в районе Константиновки и Воздвижевки

Российские оккупационные войска продвинулись в районе Константиновки в Донецкой области и Воздвижевки на Гуляйпольском направлении. Об этом свидетельствуют обновленные данные интерактивной карты DeepState.

Изменения отмечены на интерактивной карте проекта. О масштабах продвижения, обстоятельствах боя и задействованных подразделениях аналитики не сообщили.

Константиновка — город в Донецкой области, вблизи которого аналитики DeepState отметили новые изменения линии соприкосновения. Конкретный участок и площадь, на которую продвинулись оккупанты, проект не уточнил. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Константиновском направлении за 25 октября произошло 11 боев, в частности возле Константиновки, Алексеево-Дружковки и Новоселовки. Два боя продолжались.

Воздвижевка расположена на Гуляйпольском направлении Запорожской области, где российские войска уже длительное время пытаются продвинуться. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 25 октября на этом направлении Силы обороны отразили 13 атак в районе Успешного, Рождественки и Егоровки.

Источник: DeepState

Ранее Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября.

Добавим, что украинские военные нанесли удары по российским РЛС и пунктам управления.

24 октября на фронте произошло 193 боевых столкновения между украинскими военными и российской армией.

Также десантники 95-й бригады взяли в плен российского разведчика, который следил за Китаем.

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