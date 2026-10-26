Украинские военные уничтожили российского оккупанта Павла Батушева. Он погиб 11 октября 2026 года, сражаясь против Украины.

Батушев родился в 1987 году и более десяти лет выступал за сборную России по ледолазанию.

Он завоевывал награды чемпионатов мира и Европы, побеждал на этапах Кубка мира, а в 2013 году установил мировой рекорд.

В 2021 году спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Украинские защитники ликвидировали на фронте российского оккупанта Сергея Кучерова — многократного чемпиона России по велоспорту, обладателя Кубка мира и участника двух Олимпийских игр.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Никиту Феокистова, который участвовал в войне против Украины. Смерть захватчика произошла ещё в июне 2024 года, однако информация об этом и дата его захоронения стали известны позже.

До этого Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Дмитрия Жукова, который до войны был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу и победителем ряда российских турниров. По данным российской стороны, военный погиб 8 июля, а прощание с ним состоится 27 июля.

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