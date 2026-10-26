Ukraińscy żołnierze zlikwidowali rosyjskiego okupanta Pawła Batušewa. Zginął on 11 października 2026 roku, walcząc przeciwko Ukrainie.

Batuszew urodził się w 1987 roku i przez ponad dziesięć lat reprezentował Rosję w wspinaczce lodowej.

Zdobywał medale na mistrzostwach świata i Europy, wygrywał etapy Pucharu Świata, a w 2013 roku ustanowił rekord świata.

W 2021 roku sportowiec został zdyskwalifikowany na cztery lata za naruszenie przepisów antydopingowych.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Ukraińscy żołnierze zlikwidowali rosyjskiego okupanta Nikitę Feokistowa, który brał udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Śmierć najeźdźcy nastąpiła już w czerwcu 2024 roku, jednak informacja o tym oraz data jego pochówku stały się znane dopiero później.

Wcześniej Siły Obronne Ukrainy zlikwidowały rosyjskiego okupanta Dmitrija Żukowa, który przed wojną był kandydatem na mistrza sportu w trójboju siłowym i zwycięzcą szeregu rosyjskich turniejów. Według informacji podanych przez stronę rosyjską żołnierz zginął 8 lipca, a pożegnanie odbędzie się 27 lipca.

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