В Полтавской области российский дрон атаковал территорию предприятия
В Миргородском районе Полтавской области российский беспилотник нанес удар по территории одного из предприятий.
Как отмечается, удар пришелся по территории одного из предприятий. Информация о последствиях удара уточняется.
Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
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