В Полтавской области российский дрон атаковал территорию предприятия

В Миргородском районе Полтавской области российский беспилотник нанес удар по территории одного из предприятий.

Как отмечается, удар пришелся по территории одного из предприятий. Информация о последствиях удара уточняется.

Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

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