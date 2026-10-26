W obwodzie poltawskim rosyjski dron zaatakował teren zakładu

W rejonie Mirgorod w obwodzie poltawskim rosyjski dron uderzył w teren jednego z zakładów.

Jak podano, uderzenie miało miejsce na terenie jednego z przedsiębiorstw. Informacje na temat skutków uderzenia są obecnie weryfikowane.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Połtawie, Witalij Dyakivnych.

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