Rosyjskie wojska nie zdołały poszerzyć swojego wyłomu na kierunku Wielkoburluckim w obwodzie charkowskim, ale nadal informują o rzekomych sukcesach. Stwierdził to rzecznik komentujący sytuację na tym kierunku, Witalij Tregubow, zaznaczając, że Rosjanie próbują wywrzeć odpowiednie wrażenie na wyższym dowództwie wojskowym Federacji Rosyjskiej.

Informację tę przekazał w telewizji rzecznik Grupy Sił Połączonych Wiktor Tregubow.

„Cóż, poważne poszerzenie – nie, nie ma tam miejscowości, w których można by skutecznie się umocnić, wokół jest głównie pas lasu i pola. Dlatego nie powiedziałbym, że ma tam miejsce jakieś poważne poszerzenie. Raczej w okolicy tej miejscowości występuje dość rozległa strefa „szara”. Czy próbują stamtąd wycofać wojska? Tak, próbują. Tak, próbują podejmować jakieś agresywne działania. Ale ogólnie nie powiedziałbym, że na chwilę obecną panuje tam jakaś sytuacja krytyczna. Z drugiej strony, co jest charakterystyczne dla tego kierunku, a konkretnie dla rejonu Wielkiego Burłucka, Rosjanie przedstawiają samym Rosjanom absolutnie fantastyczne dane statystyczne i rysują sobie absolutnie fantastyczne mapy. W zasadzie na tych mapach, które przekazują własnym władzom politycznym, ten kierunek już praktycznie nie istnieje – jest już faktycznie zajęty przez wojska rosyjskie. Tymczasem sytuacja na ziemi wygląda dokładnie odwrotnie” – poinformował Tregubow.

Odpowiadając na pytanie dotyczące praktyki wykorzystywania przez Rosjan ludności cywilnej do przykrywania działań wojskowych, zaznaczył, że ostatnia tak duża próba miała miejsce około 10 dni temu na kierunku Kupiańsk.

Przypomnijmy, że w obwodzie donieckim zlikwidowano obywatela Indonezji, którego Rosja wciągnęła do wojny obietnicami łatwych pieniędzy.

Na froncie w ciągu doby miało miejsce ponad 70 ataków; wymieniono najbardziej gorące kierunki.

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na dzień 27 października.

Czytaj nas na