36-летний Вячеслав Ятчук из Ратновской общины Ковельского района Волынской области поступил на военную службу в марте 2025 года. Он сразу же вошёл в состав боевого подразделения Волынского пограничного отряда. По образованию мужчина — учитель физкультуры, однако по специальности никогда не работал, поэтому сослуживцы знают его под позывным «Физрук».

Один из самых опасных эпизодов службы Вячеслав пережил в начале ротации, когда вместе с сослуживцами отправился эвакуировать тяжелораненых с позиции. Группа попала под вражеский обстрел, в результате которого пограничник получил ранение в ногу. Впоследствии ему пришлось провести целую ночь под поваленным деревом рядом с ранеными, пока российские FPV-дроны пытались атаковать их.

«С нашей стороны залетел «Мавик». Мы думали, что это наш, но он оказался вражеским и сбросил на нас бомбу», — вспоминает военнослужащий. — «Тогда я получил осколочное ранение в левое бедро. Впоследствии наши ребята подъехали к нам на НРК и забрали тяжелораненых и погибшего бойца, а я забежал в заросли и спрятался под поваленным стволом дерева, где, обессиленный кровопотерей, заснул». undefined

В течение длительного времени вражеские FPV-дроны хаотично кружили, пытаясь поразить Вячеслава. Поэтому ему пришлось провести всю ночь в том лесу.

«Меня спасло то, что была жара и зелень. Деревья нагревались, и с дронов меня не было видно. В то же время не было воды, а очень хотелось пить, поэтому я жевал листья. Рация разрядилась, и все думали, что я погиб, хотя наши искали меня с помощью квадрокоптера, ведь дронщики видели, что я забежал в рощу», — делится пережитым пограничник.

Несмотря на то, что рана была такой, что в дырку в ноге можно было вставить два пальца, «Физрук» решил не накладывать турникет, и, как впоследствии выяснилось, это, по сути, спасло ему ногу.

Во время обеда на следующий день, когда вражеские дроны перестали атаковать посадочную площадку, Вячеслав решил всё-таки идти к своим, преодолев почти километр открытой местности.

Воину удалось незаметно для врага добраться до наших позиций. После чего ему была оказана первая медицинская помощь, а впоследствии его эвакуировали в госпиталь.

После непродолжительного лечения пограничник вернулся к сослуживцам на линию боевого столкновения. Сейчас «Физрук» продолжает службу на украинско-белорусском участке государственной границы недалеко от родного села. Из Берислава в Херсонской области эвакуировали ещё 15 человек.

По словам Вячеслава, он заранее психологически готовил себя к тому, что придется побывать на войне. И несмотря на все трудности, которые пришлось пережить, больше всего военнослужащего мотивировало то, что ему удавалось спасать жизни сослуживцев.

Если и вы готовы присоединиться к рядам Волынского пограничного отряда, то ждем вас в отделе рекрутинга Волынского пограничного отряда. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница. За прошедшие сутки российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области. В результате атак ранения получили 32 человека, среди них — один ребенок. Также повреждены многоэтажные дома, частные дома и автомобили. Наземный дрон эвакуировал военного из Волчанска

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