现年36岁的维亚切斯拉夫·亚特丘克来自沃伦州科韦尔区拉特诺夫斯基社区，于2025年3月入伍。他随即被编入沃伦边防支队的作战分队。 虽然他受过体育教师的教育，但从未从事过该专业工作，因此战友们都称他为“体育老师”。

维亚切斯拉夫在服役期间经历过的最危险的事件之一，发生在轮换初期，当时他与战友们一同前往阵地撤离重伤员。 小队遭遇了敌方炮火袭击，边防军人在此次交火中腿部中弹。随后，他不得不在倒下的树下与伤员们一起度过了一整夜，期间俄罗斯的FPV无人机不断试图攻击他们。

“一架‘Mavic’无人机从我们这边飞了过来。我们原以为是己方无人机，结果却是敌方无人机，并向我们投掷了炸弹，”这位军人回忆道，“当时我的左大腿被弹片击中。 后来，我方战友驾驶医疗救护车赶到，接走了重伤员和阵亡的战友，而我冲进树林，躲在一棵倒下的树干下，因失血过多而精疲力竭地睡着了。” undefined

很长一段时间里，敌方的FPV无人机都在混乱地盘旋，试图击中维亚切斯拉夫。因此，他整整一夜都不得不待在那片树林里。

“当时天气炎热，加上树叶的遮蔽，这救了我一命。树木被晒得发烫，从无人机上根本看不见我。但当时没有水，我口干舌燥，只好嚼树叶解渴。 对讲机没电了，大家都以为我牺牲了，尽管我方曾用四轴飞行器搜寻过我——毕竟无人机操作员看到我跑进了树林里，”这位边防军官分享了当时的经历。

尽管伤口大到能将两根手指插入腿上的洞中，“体育老师”还是决定不绑止血带，而后来事实证明——这实际上救了他的腿。

第二天中午，当敌方无人机停止攻击着陆区时，维亚切斯拉夫决定还是向己方阵地前进，穿越了近一公里的开阔地带。

这位战士成功在不被敌人察觉的情况下抵达我方阵地。随后，他接受了紧急救治，并被送往医院。

据维亚切斯拉夫所述，他事先就在心理上做好了可能要上战场的准备。尽管经历了种种艰难困苦，但能够拯救战友的生命，正是这位军人最大的动力。

如果您也准备加入沃伦边防支队的行列，我们期待您光临沃伦边防支队招募处。 乌克兰国家边防局西部地区管理局——西部边境分部发布了这一消息。 过去24小时内，俄军炮击了赫尔松州的17个居民点。袭击造成32人受伤，其中包括一名儿童。此外，多栋高层建筑、民宅和车辆也遭到损毁。 一架地面无人机从沃夫昌斯克撤离了一名军人

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