На Херсонщині через російські обстріли поранені 32 людини

Російські війська протягом минулої доби атакували Херсон та ще 16 населених пунктів області. Окупанти застосовували авіацію, безпілотники й артилерію. Під обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Білозерка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Томарине, Милове, Новокаїри, Нововоронцовка, Михайлівка та Херсон.

Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Унаслідок атак пошкоджені 16 багатоповерхових будинків і два приватні будинки. Понівечені також приватні автомобілі.

За словами Прокудіна, через російські обстріли поранення дістали 32 людини. Серед постраждалих — одна дитина. «Через російську агресію 32 людини дістали поранення, з них — 1 дитина», — наголосив очільник Херсонської ОВА.

Таким чином, за одну добу російські атаки охопили 17 населених пунктів Херсонщини. Удари пошкодили житлові будинки та інфраструктуру, а десятки людей потребували медичної допомоги. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Унаслідок російських обстрілів 17 жовтня на Херсонщині загинула одна людина, ще 40 жителів дістали поранення. Серед постраждалих - троє дітей.

Російські терористичні війська в ніч на 17 жовтня атакували Херсон КАБами. Внаслідок обстрілу у місті постраждали понад десяток людей, включаючи дітей.