Росія атакувала Україну 165 дронами, зафіксовано влучання на 30 локаціях

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У ніч проти 20 жовтня російські війська запустили по Україні 165 ударних безпілотників, зокрема 105 реактивних. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 115 цілей, однак влучання зафіксували на 30 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з 18:00 19 жовтня. Росіяни запускали дрони Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Дрони запускали з напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії. Також їх запускали з тимчасово окупованих Донецька та Криму (Чауда, Гвардійське) і з акваторії Азовського моря.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 115 дронів. Серед них — Shahed (73 з них реактивні), «Гербера» та безпілотники інших типів.

Ще 20 ударних дронів на той час були в повітрі. Бойова робота триває.

Влучання зафіксували на 30 локаціях. Уламки збитих дронів впали на 13 локаціях.

Джерело: Повітряні сили

Додамо, що унаслідок падіння дрона на дорогу біля Чабанів загинуло троє людей.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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