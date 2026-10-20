Россия атаковала Украину 165 дронами, зафиксированы попадания в 30 точках

В ночь на 20 октября российские войска запустили по Украине 165 ударных беспилотников, в том числе 105 реактивных. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 115 целей, однако попадания были зафиксированы в 30 местах, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака продолжалась с 18:00 19 октября. Россияне запускали дроны Shahed, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

Дроны запускали из направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в России. Также их запускали из временно оккупированных Донецка и Крыма (Чауда, Гвардейское) и из акватории Азовского моря.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 115 дронов. Среди них — Shahed (73 из них реактивные), «Гербера» и беспилотники других типов.

Еще 20 ударных дронов на тот момент находились в воздухе. Боевые действия продолжаются.

Попадания зафиксированы в 30 точках. Обломки сбитых дронов упали в 13 точках.

Источник: Воздушные силы

Добавим, что в результате падения дрона на дорогу возле Чабанов погибли три человека.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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