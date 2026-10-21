По данным Генштаба, в течение 20 октября российские войска нанесли 64 авиационных удара и сбросили 223 управляемые авиабомбы. Также оккупанты задействовали 5881 дрон-камикадзе и осуществили 1925 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов. Боевые действия продолжались на нескольких участках фронта. Российские войска пытались продвигаться на востоке и юге Украины, а Силы обороны отражали атаки и наносили противнику потери.

Где продолжались бои в Харьковской и Луганской областях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска нанесли два авиаудара и сбросили пять управляемых авиабомб. Также они 38 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали украинские подразделения. Они пытались продвинуться в сторону Терновой, Старицы, Благодатного, Симиновки, Волчанских Хуторов, Захаровки, Охримовки, Волоховского, Вильхуватки и Чугуновки. На момент публикации сводки четыре атаки еще продолжались.

На Купянском направлении российские войска семь раз пытались укрепить свои позиции. Штурмы велись в сторону Малой Шапковки и Радьковки.

На Лиманском направлении украинские военные отразили одну попытку продвижения противника в сторону Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак. Российские подразделения пытались продвинуться в районах Озерного, Кривой Луки, Орехуватки и Юрковки.

На Краматорском направлении в течение суток российские войска не проводили штурмов.

На Константиновском направлении отразили 33 штурма

Одним из самых напряженных участков фронта остается Константиновское направление. По данным Генштаба, украинские военные отразили 33 российских штурма.

Оккупанты атаковали вблизи Константиновки, а также пытались продвинуться в сторону Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Грузкого, Приюта, Доброполья, Вольного, Колодца и Кучерового Яра. На момент вечернего сводки три штурма ещё продолжались.

На Покровском направлении уничтожили военную технику и десятки укрытий

На Покровском направлении российские войска совершили 26 атак. Они пытались продвинуться в районе Доброполья, Анновки, Дорожного, Нового Донбасса, Краснополья, Белицкого, Сергиевки, Мирного, Молодецкого и Муравки. Две атаки на момент подведения итогов еще продолжались.

По предварительным подсчетам Генштаба, за сутки на этом участке фронта украинские военные уничтожили 64 российских военнослужащих, еще 19 оккупантов получили ранения. Также Силы обороны уничтожили 17 единиц автомобильной техники, одно специальное средство и четыре укрытия противника. Еще четыре автомобиля, две пушки, одно специальное средство и 55 укрытий российских войск получили повреждения. Кроме того, украинские защитники уничтожили или подавили 80 беспилотников различных типов. Все эти данные являются предварительными и могут уточняться.

Российские атаки продолжались и на юге

На Александровском направлении противник один раз атаковал в сторону Мирного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 14 атак. Российские войска пытались продвинуться в сторону Рыбного, Верхней Терсы, Горкого, Железнодорожного, Омельника, Новоселовки и Егоровки.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить своё положение, нанося удары в сторону Новояковлевки. На момент вечернего сводки эта попытка ещё продолжалась.

На Приднепровском направлении российские войска штурмовых действий не проводили.

На других участках фронта существенных изменений в обстановке не зафиксировано. В целом, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 20 октября украинские военные продолжали сдерживать наступление российских войск на нескольких направлениях. Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Константиновском и Покровском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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