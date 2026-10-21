Российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары

В результате атаки российских беспилотников 21 октября в Соломенском и Деснянском районах Киева было зафиксировано несколько инцидентов. Один из дронов попал в объект транспортной инфраструктуры, где возник пожар. Также сообщается о падении БПЛА на открытой территории и на припаркованные автомобили.

По словам мэра Киева, в Соломенском районе зафиксировано попадание беспилотного летательного аппарата в объект транспортной инфраструктуры. В результате удара возник пожар. На месте происшествия работают экстренные службы.

Кроме того, в этом же районе столицы зафиксировано падение БПЛА на открытой территории. По предварительной информации, возгорания в результате этого инцидента не произошло.

В то же время в Деснянском районе столицы зафиксировано падение БПЛА на припаркованные автомобили. Экстренные службы направляются к месту происшествия.

Источник: Виталий Кличко

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