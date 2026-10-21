Rosyjskie drony zaatakowały Kijów; w dwóch dzielnicach wybuchły pożary

W wyniku ataku rosyjskich dronów 21 października w dzielnicach Solomjanskiej i Desnjanskiej w Kijowie odnotowano kilka incydentów. Jeden z dronów uderzył w obiekt infrastruktury transportowej, gdzie wybuchł pożar. Doniesiono również o upadku dronów na terenach otwartych oraz na zaparkowane samochody.

Według burmistrza Kijowa w dzielnicy Solomjanskiej odnotowano uderzenie bezzałogowego statku powietrznego w obiekt infrastruktury transportowej. W wyniku uderzenia wybuchł pożar. Na miejscu zdarzenia działają służby ratownicze.

Ponadto w tej samej dzielnicy stolicy odnotowano upadek bezzałogowego statku powietrznego na terenie otwartym. Według wstępnych informacji w wyniku tego zdarzenia nie doszło do pożaru.

Jednocześnie w dzielnicy Desniańskiej stolicy odnotowano upadek bezzałogowego statku powietrznego na zaparkowane samochody. Służby ratownicze zmierzają na miejsce zdarzenia.

Źródło: Witalij Kliczko

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