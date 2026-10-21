Rosyjski dron FPV zaatakował samochód ewakuacyjny w obwodzie donieckim

W obwodzie donieckim rosyjscy żołnierze zaatakowali za pomocą drona FPV opancerzony samochód misji humanitarnej „Proliska”. Wolontariusze właśnie jechali po osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, które planowali ewakuować do Kramatorska.

Członkowie załogi zdążyli opuścić pojazd dosłownie na sekundę przed uderzeniem. Wszyscy wolontariusze przeżyli.

Atak miał miejsce o godz. 14:50 na trasie z Aleksandrówki do Kramatorska, w pobliżu wsi Ocheretyne. Rosyjski dron był wyposażony w kumulatywny pocisk przeciwpancerny, który przebił opancerzoną kabinę pojazdu i spowodował pożar wewnątrz.

O niebezpieczeństwie poinformowali wolontariuszy miejscowi mieszkańcy. Widząc drona, przechodnie zaczęli uciekać od samochodu i dawać sygnały ostrzegawcze. Dowódca grupy zorientował się w sytuacji i nakazał natychmiastowe zatrzymanie się.

Wszyscy członkowie załogi wyskoczyli z pojazdu na sekundę przed jego trafieniem i dzięki temu przeżyli — opowiedział Kaplin.

Przed atakiem ekipa zdążyła już ewakuować 18 osób o ograniczonej sprawności ruchowej, ciężko chorych i rannych ze Słowiańska i Kramatorska do punktu przejściowego.

Zniszczony samochód misja otrzymała od rządu Szwajcarii zaledwie dwa miesiące temu. W tym czasie pomógł on w ewakuacji ponad 500 mieszkańców obwodu donieckiego oraz w dostarczaniu ładunków humanitarnych do obszarów przyfrontowych.

Według Kaplina od początku pełnej inwazji jest to już 120. rosyjski atak na pracowników, środki transportu, biura lub magazyny misji humanitarnej „Proliska”.

Poinformował o tym szef misji Jewgienij Kaplin.

W obwodzie zaporoskim rosyjski dron FPV zabił małżeństwo podróżujące prywatnym samochodem.

Wieczorem 20 października rosyjskie wojska zaatakowały autobus miejski w Zaporożu za pomocą drona FPV. Bezzałogowy statek powietrzny uderzył w dach pojazdu i uszkodził go. Według wstępnych informacji jedna osoba odniosła obrażenia.

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