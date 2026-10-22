Rosja zaatakowała Pechersk pociskami kasetowymi, klasztor został uszkodzony — Zełenski

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 21 na 22 października uszkodzono budynki klasztoru Świętego Wwiedienskiego, budynki mieszkalne, sklepy, kawiarnie i inne obiekty cywilne w historycznym centrum stolicy.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa trzy pociski balistyczne z głowicami kasetowymi. Jeden z nich uderzył w obszar pomiędzy Ławrą Kijowsko-Peczerską a klasztorem Świętego Wwiedena.

Zełenski podkreślił, że użycie takiej broni stanowi zagrożenie dla znacznego obszaru wokół miejsca wybuchu, i nazwał ten atak celowym uderzeniem w infrastrukturę cywilną.

Również 22 października rosyjskie wojska zaatakowały szereg ukraińskich miast i regionów. W szczególności w Charkowie uszkodzono miejską kolejkę. Według prezydenta od 11 października odnotowano ponad 170 trafień w ważne obiekty energetyczne.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

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