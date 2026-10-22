Ukraiński żołnierz zrobił sobie tatuaż z rysunkiem, który podarowały mu dzieci

Użytkowniczka serwisu Threads opowiedziała wzruszającą historię o swoim ojcu – żołnierzu, który wykonał tatuaż na podstawie rysunku, jaki otrzymał od swoich dzieci. Jak twierdzi, żołnierz postanowił na zawsze zachować ten rysunek na swoim ciele.

„Kiedyś natknęłam się na post, w którym pytano, czy żołnierze czytają listy od dzieci i czy oglądają ich rysunki. Tymczasem mój tata w 2023 roku postanowił zrobić sobie tatuaż z rysunkiem, który dzieci mu wysłały” – napisała i opublikowała zdjęcie.

Autorka zaznacza, że rysunek wykonała osoba z Białej Cerkwi (sądząc po podpisie).

W komentarzach ludzie dzielili się własnymi historiami o rysunkach dzieci dla obrońców.

W innym poście na ten temat żołnierze również opowiedzieli, jakie rysunki otrzymują od dzieci.

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