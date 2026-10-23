W Ukrainie nadal obowiązują ograniczenia dotyczące wojskowego systemu Starlink, pomimo oświadczeń Trumpa

W Ukrainie nadal obowiązują ograniczenia dotyczące działania wojskowego systemu Starlink, pomimo oświadczenia prezydenta USA Donalda Trumpa o ich zniesieniu. Poinformował o tym doradca prezydenta Ukrainy.

„Obserwujemy te same ograniczenia, więc na razie nic się nie zmieniło” – napisał doradca prezydenta Dmytro Litwin.

Wcześniej „WSJ” poinformował, że Trump zadzwonił do Muska z żądaniem zniesienia ograniczeń dotyczących Starlink dla Ukrainy.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie ma nic wspólnego z ograniczeniem dostępu Ukrainy do Starshield — wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink.

Sam Musk twierdził, że on również nie ma z tym nic wspólnego – rzekomo Starshield należy do rządu USA i znajduje się pod jego kontrolą, a decyzje dotyczące ograniczeń w korzystaniu z systemu podejmują amerykańskie siły zbrojne oraz prezydent USA.

Jednak według danych „The Wall Street Journal” obaj są zamieszani w spowolnienie działania Starshield: znany zwolennik Putina, Musk, zwrócił się do Trumpa z propozycją wprowadzenia ograniczeń prędkości w systemie, a prezydent USA zgodził się na to.

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