В Украине до сих пор действуют ограничения на военный Starlink, несмотря на заявления Трампа

В Украине по-прежнему действуют ограничения на работу военной сети Starlink, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об их отмене. Об этом сообщил советник президента Украины.

«Мы видим те же самые ограничения, поэтому пока ничего не изменилось», — написал советник президента Дмитрий Литвин.

Ранее WSJ сообщил, что Трамп звонил Маску с требованием отменить ограничения Starlink для Украины.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink.

Сам Маск утверждал, что он также ни при чём — мол, Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем, решения об ограничениях в использовании системы принимают американские военные и президент США.

Однако, по данным The Wall Street Journal, они оба причастны к замедлению работы Starshield: известный сторонник Путина Маск обратился к Трампу с предложением ввести ограничение скорости в системе, а президент США согласился.

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