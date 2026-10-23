Rosja zaatakowała zakład w Czernihowie; pod gruzami mogą znajdować się ludzie

W ciągu dnia 23 października rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą dronów zakład w Czernihowie. W wyniku ataku pod gruzami znaleźli się ludzie.

Początkowo Bryżyński poinformował, że na północy Czernihowa wróg zaatakował terminal „Nowa Poczta”.

Jednak później sprecyzował, że odnotowano upadek rosyjskiego drona na teren jednego z zakładów w mieście.

W wyniku wrogiego ataku zakład uległ zniszczeniu. Wstępnie ustalono, że pod gruzami znajdują się ludzie.

Informację tę podano z powołaniem się na Telegram szefa miejskiej administracji wojskowej w Czernihowie, Dmitra Bryżyńskiego.

Rosja uderzyła w obiekt energetyczny w Czernihowie, ponad 10 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

Rosja zaatakowała Czernihów dronami, raniąc dwoje dzieci.

Okupanci przeprowadzili masowany atak dronami na obwód czernihowski, raniąc osiem osób.

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