Россия атаковала предприятие в Чернигове, под завалами могут находиться люди

Днём 23 октября российские войска атаковали с помощью беспилотников предприятие в Чернигове. В результате удара под завалами оказались люди.

Сначала Брижинский сообщил, что на севере Чернигова враг атаковал терминал «Новой почты».

Однако позже он уточнил, что зафиксировано падение российского дрона на территорию одного из предприятий города.

В результате вражеского удара предприятие подверглось разрушениям. Предположительно, под завалами находятся люди.

Об этом сообщается со ссылкой на Telegram начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

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