Украина объявила режим тишины в районе Олешек для проведения гуманитарной операции

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Он вступит в силу в 03:00 27 октября по киевскому времени и необходим для проведения гуманитарной операции. В Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны будут прилагать максимальные усилия, чтобы помочь местным жителям и обеспечить их безопасность.

Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Он начнет действовать в 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции и оказания помощи гражданскому населению.

В сообщении отмечается, что украинская сторона вводит режим тишины именно для проведения гуманитарной миссии в городе, находящемся под российской оккупацией. «Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан», — заявили в Генштабе.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарная операция в Олешках должна проходить в три этапа: прекращение огня, доставка гуманитарной помощи и эвакуация гражданских лиц, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию. Ситуация в городе остается критической. По сообщениям украинских властей и международных СМИ, у местных жителей ограничен доступ к еде и лекарствам, а самостоятельно выехать им мешают опасность и заминированность территории.

Введение режима тишины должно создать условия для проведения гуманитарной миссии. В то же время о начале доставки помощи и эвакуации, а также о фактическом выполнении договоренностей сторон должно быть сообщено отдельно. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Россия планирует ввести «режим тишины» на Херсонском направлении с 4:00 по московскому времени 27 октября для проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках.

Украина и Россия договорились о проведении гуманитарной миссии в оккупированных Олешках в Херсонской области. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, операция будет состоять из трех этапов: прекращения огня, доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц. В Кремле при этом заявили, что согласование режима тишины и выезд людей могут занять несколько дней.

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