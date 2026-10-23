W wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce 23 października w obwodzie odeskim, uszkodzono infrastrukturę cywilną i przemysłową.

Na terenie ośrodków wypoczynkowych wybuchł rozległy pożar.

Z powodu alarmów powietrznych i ponownego ataku likwidacja skutków została utrudniona. W ośrodku wypoczynkowym jedna osoba odniosła obrażenia.

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Częściowo zniszczony został również dach trzypiętrowego budynku administracyjnego oraz hali produkcyjno-magazynowej przedsiębiorstwa. Tam poszkodowane zostały kolejne dwie osoby. Do akcji zaangażowano 50 ratowników.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku fragmentów rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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