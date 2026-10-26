Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły atak na Charków; są ofiary śmiertelne i ranni

Wieczorem 26 października rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na rejon Nowobawarski w Charkowie. W wyniku ataku wroga zginęły dwie osoby, a cztery kolejne odniosły rany o różnym stopniu ciężkości.

W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległy budynki wielorodzinne i prywatne domy mieszkalne, a także samochody cywilne. Ponadto w jednym z miejsc w wyniku trafienia wybuchł rozległy pożar. Na miejscu działają odpowiednie służby ratownicze i porządkowe.

Źródło: burmistrz Charkowa Ihor Terechow

26 października rosyjskie wojska okupacyjne zaatakowały Pawłograd w obwodzie dniepropetrowskim przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego. W wyniku wrogiego ostrzału zginęła jedna osoba, a liczba rannych wzrosła do siedmiu.

Rano 26 października rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły cztery ataki na miejscowość Jasnogirka w gminie Kramatorsk w obwodzie donieckim.

26 października rosyjskie siły ponownie uderzyły na centrum handlowe w Zaporożu. W wyniku ataku w obiekcie wybuchł pożar.

W ciągu ostatniej doby, 25 października, w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskich ostrzałów zginął jeden cywil. Dziesięć osób odniosło rany.

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