Войска РФ нанесли удар по Харькову, есть погибшие и раненые

Вечером 26 октября российские войска нанесли удары по Новобаварскому району Харькова. В результате вражеской атаки двое человек погибли, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.

В результате обстрела были повреждены многоквартирные и частные жилые дома, а также гражданские автомобили. Кроме того, в одном из мест в результате попадания возник крупный пожар. На месте работают соответствующие экстренные и спасательные службы.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

26 октября российские оккупационные войска атаковали Павлоград Днепропетровской области с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате вражеского обстрела один человек погиб, а число раненых возросло до семи человек.

Утром 26 октября российские оккупационные войска нанесли четыре удара по поселку Ясногорка Краматорской общины Донецкой области.

26 октября российские войска вновь нанесли удар по торговому центру в Запорожье. В результате атаки на объекте возник пожар.

За прошедшие сутки 25 октября в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один мирный житель. Еще десять человек получили ранения.

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