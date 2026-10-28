В Сумской области готовятся к суровой зиме и усиливают меры по защите энергетики

В Сумской области пока не будут объявлять эвакуацию жителей Сум и других крупных городов области из-за рисков суровой зимы. В то же время регион готовится к возможным перебоям с электричеством, отоплением и водоснабжением из-за российских ударов по критически важной инфраструктуре.

По словам Олега Григорова, на данный момент власти не принимали решения об эвакуации жителей областного центра и других крупных городов Сумской области. Он пояснил, что рекомендации выезжать и официальное объявление об эвакуации — это разные вещи. Пока что обязательных решений об отъезде жителей из крупных городов нет. «Что касается рекомендаций уезжать (из крупных городов — ред.) — мы либо объявляем эвакуацию, либо не объявляем. Сейчас в Сумской области мы её не объявляем», — отметил глава ОГА в интервью «Укринформу».

В то же время это не означает, что зима в регионе пройдет без проблем. Григоров предупредил, что она будет сложной прежде всего из-за российских атак. Российские войска целенаправленно наносят удары ракетами и управляемыми авиабомбами по критически важным объектам, от которых зависит работа важной инфраструктуры. Такие удары могут создавать дополнительные риски для снабжения электроэнергией, отоплением и водой. Поэтому региональные службы готовятся к возможным повреждениям и перебоям, а решения о дальнейших действиях будут зависеть от развития ситуации.

Как область готовится к холодам

В Сумской области реализуют план устойчивости, который должен помочь региону пережить зиму даже в случае новых российских атак. Он предусматривает несколько направлений работы: защита важных объектов, установка дополнительных источников электроэнергии и обеспечение резервного питания.

В частности, речь идет об инженерной защите критически важной инфраструктуры. Также в области планируют развернуть дополнительную распределенную генерацию. Это означает, что электроэнергию будут производить не только крупные объекты, но и дополнительные источники, расположенные в разных местах. Такой подход помогает снизить зависимость от отдельных энергетических объектов.

Еще одно направление — обеспечение важных объектов резервными источниками питания. Они должны помочь поддерживать работу оборудования, если основное электроснабжение будет прервано. Это особенно важно для объектов, от которых зависит обеспечение людей необходимыми услугами. В то же время подготовка к зиме не ограничивается только работой областных властей. По словам Григорова, жители также самостоятельно ищут способы подготовиться к возможным холодам и отключениям.

Как к зиме готовятся сами жители

Некоторые семьи приобретают автономные источники питания и средства обогрева, чтобы иметь возможность пережить перебои с электроэнергией и отоплением. Другие, если у них есть такая возможность, рассматривают вариант временного переезда в более безопасное место. Такие решения каждая семья принимает с учетом собственных обстоятельств. Важными остаются не только возможность обеспечить жилье теплом и электроэнергией, но и безопасность людей во время российских атак.

Григоров подчеркнул, что дальнейшие решения относительно возможного перемещения жителей будут зависеть от нескольких факторов. Прежде всего власти будут следить за стабильностью снабжения светом, теплом и водой. Также будут учитывать ситуацию с безопасностью и угрозу атак с воздуха. Таким образом, на данный момент эвакуация из крупных городов Сумской области не объявляется. Однако ситуация может измениться, если возникнут новые угрозы для населения или снабжения базовыми услугами. Поэтому власти продолжают готовить инфраструктуру к зиме, а жители самостоятельно решают, какие дополнительные меры принять для собственной безопасности.

Что известно об эвакуации из прифронтовых общин

Отдельно в Сумской области продолжается эвакуация из опасных прифронтовых общин. По данным, приведенным в другом материале «Укринформа», в таких общинах остаются около 34 тысяч гражданских лиц, подлежащих эвакуации. Это отдельный процесс, который не следует путать с возможным выездом жителей Сум и других крупных городов области. Решения об эвакуации с прифронтовых территорий связаны с непосредственной угрозой обстрелов, тогда как для крупных городов пока такое решение не объявлялось.

Ранее, после критических повреждений энергосистемы, власти Киева также призвали жителей по возможности рассмотреть возможность временного переезда в пригород или частный сектор, где имеются альтернативные способы отопления. Это была рекомендация на фоне рисков для энергоснабжения, а не объявление общей эвакуации столицы. Об этом в интервью заявил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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