Mieszkańcom Moskwy na trzy dni odłączą mobilny internet z powodu Putina

W dniach 27–29 października rosyjskie władze ograniczą dostęp do mobilnego internetu w obrębie Trzeciego Pierścienia Komunikacyjnego w Moskwie. Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Federacji Rosyjskiej uzasadniło te działania koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas „Forum Krajów Eksportujących Gaz” (FSEG) oraz szczytu „Rosja–Afryka”, w którym weźmie udział Putin.

Zgodnie z komunikatem, 27 i 28 października mobilny internet będzie wyłączony od godz. 11:30 czasu lokalnego przez cały dzień, a 29 października – od godz. 09:30. W tym okresie dostępne będą wyłącznie zasoby z tzw. „białej listy”, a także połączenia głosowe, domowy internet i Wi-Fi. Ograniczenia wprowadzono w związku z nasileniem ataków dronów na region moskiewski, w szczególności po masowym nalocie 23 października, który spowodował ewakuację z wieżowca „IQ-kwartał” w „Moskwa-City” i sparaliżował funkcjonowanie stołecznych lotnisk.

Źródło: The Moscow Times.

W Sankt Petersburgu doszło wcześniej do zakłóceń na dużą skalę w działaniu mobilnego internetu. Awaria zbiegła się w czasie z przybyciem Putina do Sankt Petersburga, gdzie ma on spotkać się z władcą Malezji, sułtanem Ibrahimem Ismailem, oraz odbyć spotkania robocze z gubernatorami Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow oświadczył, że ograniczenia w dostępie do mobilnego internetu podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Sankt Petersburgu (SPEF), w którym uczestniczył również Putin, zostały wprowadzone w celu zapobieżenia zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Chodzi o zagrożenia ze strony Ukrainy.

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