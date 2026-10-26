Na froncie gwałtownie nasiliły się próby Rosjan, by „zasypywać przeciwnika głowami”, wysyłając do walki ogromne siły piechoty. Według dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Roberta Madyara Brovdiego, miniony tydzień, podobnie jak cały październik, przypomina swego rodzaju masową rzeź okupantów.

W ten sposób Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) Sił Zbrojnych Ukrainy w okresie od 1 do 26 października zneutralizowały ponad 14 000 członków personelu wroga, odnotowując w systemie „Delta” straty nieodwracalne i sanitarne. Ogółem w tym okresie oddziały Grupy SBS trafiły i zniszczyły 55,4 tysiąca celów wroga, wykonując ponad 216 tysięcy lotów bojowych.

Średni dzienny wskaźnik likwidacji sił żywych przeciwnika wynosi 543 osoby i 2 149 celów, co odpowiada skutecznemu trafieniu co 40 sekund i likwidacji okupanta co 159 sekund. W październiku oddziały trzykrotnie pobiły dzienny rekord, który obecnie wynosi 701 zneutralizowanych najeźdźców w ciągu doby (24 października). Wszystkie opublikowane dane dotyczą wyłącznie Grupy Sił Bezzałogowych (SBS) i zostały zweryfikowane w systemie świadomości sytuacyjnej Sił Zbrojnych Ukrainy „Delta”.

Źródło: dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy Robert Brovdi („Madyar”).



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Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii Rosji na dzień 20 października.



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