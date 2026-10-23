Видео: РФ нанесла удар по Одесской области, повреждены базы отдыха, трое пострадавших
В результате российского нападения 23 октября в Одесской области были повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры.
На территории баз отдыха вспыхнул масштабный пожар.
Из-за воздушных тревог и повторной атаки ликвидация последствий затруднилась. На базе отдыха пострадал один человек.
Также частично разрушена крыша трехэтажного административного здания и производственно-складского помещения предприятия. Там пострадали еще два человека. К работам привлекли 50 спасателей.
Источник: ГСЧС Украины.
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