Żołnierze oddziału „Apex” z brygady „Forpost” zniszczyli 12 pojazdów rosyjskich okupantów na kierunku południowo-słobozhańskim.

Operatorzy dronów bojowych trafili 10 samochodów oraz dwa pojazdy UAZ „Bukhanka”. Pojazdy te znajdowały się kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu.

Według danych straży granicznej podczas ataków trafiono również rosyjskich żołnierzy, którzy znajdowali się wewnątrz pojazdów.

Nagranie z akcji bojowej opublikowali żołnierze brygady „Forpost”.

Źródło: żołnierze brygady „Forpost”

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały rosyjskiego okupanta Nikitę Feokistowa, który brał udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Śmierć najeźdźcy nastąpiła jeszcze w czerwcu 2024 roku, jednak informacja o tym oraz data jego pochówku stały się znane dopiero później.

Wcześniej Siły Obronne Ukrainy zlikwidowały rosyjskiego okupanta Dmitrija Żukowa, który przed wojną był kandydatem na mistrza sportu w trójboju siłowym i zwycięzcą szeregu rosyjskich turniejów. Według informacji podanych przez stronę rosyjską żołnierz zginął 8 lipca, a pożegnanie odbędzie się 27 lipca.

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