Відео: Прикордонники знищили 12 одиниць російської техніки в тилу противника

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Бійці підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» знищили 12 одиниць автомобільної техніки російських окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Оператори ударних дронів уразили 10 автомобілів і два УАЗи «Буханка». Техніка перебувала за десятки кілометрів від лінії фронту.

За даними прикордонників, під час ударів також було уражено російських військових, які перебували всередині транспортних засобів.

Відео бойової роботи оприлюднили бійці бригади «Форпост».

Джерело: бійці бригади Форпост

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