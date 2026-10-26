Бойцы подразделения «Апекс» бригады «Форпост» уничтожили 12 единиц автомобильной техники российских оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Операторы ударных дронов поразили 10 автомобилей и два УАЗа «Буханка». Техника находилась в десятках километров от линии фронта.

По данным пограничников, в ходе ударов также были поражены российские военные, находившиеся внутри транспортных средств.

Видео боевых действий обнародовали бойцы бригады «Форпост».

Источник: бойцы бригады «Форпост»

Украинские защитники ликвидировали на фронте российского оккупанта Сергея Кучерова — многократного чемпиона России по велоспорту, обладателя Кубка мира и участника двух Олимпийских игр.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Никиту Феокистова, который участвовал в войне против Украины. Смерть захватчика наступила еще в июне 2024 года, однако информация об этом и дата его захоронения стали известны позже.

До этого Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Дмитрия Жукова, который до войны был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу и победителем ряда российских турниров. По данным российской стороны, военный погиб 8 июля, а прощание с ним состоится 27 июля.

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