Rosja planuje wprowadzić „reżim ciszy” na kierunku chersońskim od godziny 4:00 czasu moskiewskiego 27 października w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej w okupowanych Oleszkach.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że rosyjskie siły zbrojne uzgadniają terminy zawieszenia ognia w rejonie miasta. Według niego celem zawieszenia broni ma być zapewnienie dostaw pomocy humanitarnej dla lokalnej ludności.

Pieskow twierdzi, że Rosja rzekomo robi wszystko, co w jej mocy, aby dostarczyć do Oleszek żywność i leki.

Oleszki znajdują się pod rosyjską okupacją od 24 lutego 2022 roku. Informację o planowanym „reżimie ciszy” rozpowszechniły rosyjskie media. Szczegóły dotyczące czasu trwania zawieszenia ognia oraz mechanizmu przeprowadzenia operacji humanitarnej nie zostały na razie podane.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie operacji mającej na celu odblokowanie Oleszok i okolicznych terenów. Celem jest utworzenie stałych korytarzy humanitarnych umożliwiających bezpieczną ewakuację ludności cywilnej i dostarczanie pomocy.

Rosja przygotowała prowokację informacyjną mającą na celu ukrycie zbrodni wojennych w tymczasowo okupowanych Oleszach w obwodzie chersońskim oraz zdyskredytowanie Sił Obronnych Ukrainy. W tym celu Moskwa planuje zorganizować tzw. „międzynarodową telekonferencję” 22 października 2026 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z papieżem Lewem XIV poruszył kwestię sytuacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. Głowa państwa wyraziła nadzieję, że uda się dostarczyć do miasta pomoc humanitarną, a cywilów – bezpiecznie ewakuować.

Czytaj nas na