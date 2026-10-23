Россия планирует ввести «режим тишины» на Херсонском направлении с 4:00 по московскому времени 27 октября для проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные согласовывают сроки прекращения огня в районе города. По его словам, целью перемирия должно стать обеспечение доставки гуманитарной помощи местным жителям.

Песков утверждает, что Россия якобы делает всё возможное для доставки в Олешки продуктов питания и медикаментов.

Олешки находятся под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года. Информацию о запланированном «режиме тишины» распространили российские СМИ. Подробности о продолжительности прекращения огня и механизме проведения гуманитарной операции пока не приводятся.

В ближайшее время планируется начать операцию по деблокированию Олешек и прилегающих территорий. Цель — создать постоянные гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации гражданского населения и доставки помощи.

Россия подготовила информационную провокацию, направленную на сокрытие военных преступлений во временно оккупированных Олешках Херсонской области и дискредитацию Сил обороны Украины. Для этого Москва планирует провести так называемый «международный телемост» 22 октября 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а гражданских жителей — безопасно эвакуировать.

Читай нас в