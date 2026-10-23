俄罗斯计划于10月27日莫斯科时间4:00起，在赫尔松方向实施“停火”，以便在被占领的奥列什基开展人道主义行动。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，俄军正在协调该市周边地区的停火时间。据他称，停火的目的是确保向当地居民运送人道主义援助物资。

佩斯科夫声称，俄罗斯正在尽一切可能向奥列什基运送食品和药品。

奥列什基自2022年2月24日起处于俄罗斯占领之下。关于计划中的“停火”的消息由俄罗斯媒体发布。目前尚未公布停火时长及人道主义行动实施机制的具体细节。

近期计划启动解除奥列什基及周边地区封锁的行动。其目的是建立永久性人道主义走廊，以确保平民安全撤离和救援物资的运送。

俄罗斯策划了一场信息挑衅，旨在掩盖其在赫尔松州临时被占领的奥列什基地区犯下的战争罪行，并诋毁乌克兰国防军。 为此，莫斯科计划于2026年10月22日举行所谓的“国际电视连线”。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在与罗马教皇利奥十四世的电话交谈中，提到了赫尔松州临时被占领的奥列什基镇的人道主义局势。 国家元首表示希望能够向该市运送人道主义援助，并将平民安全撤离。

关注我们在