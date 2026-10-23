Rosja zaatakowała obiekt energetyczny w obwodzie lwowskim; 175 miejscowości pozostało bez prądu

W piątek, 23 października, rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą drona obiekt infrastruktury energetycznej w rejonie lwowskim. W wyniku ataku 175 miejscowości pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

Atak miał miejsce podczas alarmu powietrznego, który trwał od godz. 11:56 do 12:14.

„Podczas alarmu powietrznego, który trwał od godz. 11:56 do 12:14, wróg zaatakował dronem obiekt infrastruktury energetycznej w rejonie lwowskim. Bez prądu pozostało 175 miejscowości. 154 – całkowicie, 21 – częściowo” – czytamy w komunikacie.

W wyniku rosyjskiego ataku 154 miejscowości zostały całkowicie pozbawione prądu, a kolejne 21 – częściowo.

Maksym Kozycki podkreślił, że pracownicy energetyki już pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

„Pracownicy energetyki starają się jak najszybciej przywrócić zasilanie do wszystkich domów” – zaznaczył szef Lwowskiej Obwodowej Administracji.

W nocy z 22 na 23 października oraz rano wojska rosyjskie przeprowadziły również ataki na obiekty infrastruktury energetycznej w innych regionach Ukrainy.

W wyniku tych ataków odnotowano nowe przerwy w dostawach prądu w ośmiu obwodach. Specjaliści z branży energetycznej pracują nad usunięciem skutków rosyjskich ataków i przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Poinformował o tym szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki.

Według stanu na poranek 23 października w wyniku rosyjskich ostrzałów odnotowano przerwy w dostawach prądu do odbiorców w ośmiu obwodach Ukrainy. Na części terytorium kraju obowiązują również harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej, obejmujące do dwóch tur.

W Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej na mocy zarządzenia „Ukrenergo”.

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