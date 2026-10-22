Украинский военный сделал татуировку с рисунком, который ему подарили дети

Пользовательница Threads рассказала трогательную историю о своём отце-военном, который сделал татуировку по детскому рисунку, полученному от детей. По её словам, защитник решил навсегда сохранить этот рисунок на своём теле.

«Как-то появился пост, в котором спрашивали, читают ли военные письма от детей и смотрят ли они их рисунки. А между тем мой папа в 2023 году решил сделать татуировку с рисунком, который им прислали», — написала она и опубликовала фото.

Автор отмечает, что рисунок создал кто-то из Белой Церкви (судя по подписи).

В комментариях люди поделились собственными историями о детских рисунках для защитников.

В другой публикации на эту тему военные тоже поделились тем, какие рисунки получают от детей.

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