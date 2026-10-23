Украина хочет перенести таможенный контроль в Польшу и Словакию из-за атак России — FT

Украина обсуждает с Польшей и Словакией возможность переноса таможенного контроля дальше от украинской границы — на территорию этих стран. Такой шаг рассматривается в связи с российскими атаками беспилотников на грузовики с зерном, которые ожидают в очередях на пунктах пропуска.

Как сообщили изданию источники, осведомленные о ситуации, цель таких договоренностей — защитить грузовики с сельскохозяйственной продукцией от российских ударов.

Подобный опыт у Киева уже есть. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что совместные пункты пограничного контроля созданы с Молдовой. Теперь Украина хочет распространить этот подход на других соседей, в частности на Польшу.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий пояснил, что необходимость в изменениях возникла из-за новых обстоятельств в сфере безопасности. По его словам, Киев стремится как можно быстрее договориться с польской стороной.

Почему ищут новые маршруты

Из-за российских ударов морской маршрут через Чёрное море практически заблокирован. Поэтому Украина была вынуждена увеличить экспорт по автомобильным, речным и железнодорожным маршрутам через Европу.

Но в последние недели российские беспилотники регулярно наносят удары по грузовикам с украинской сельхозпродукцией, которые стоят в очередях на границе.

Министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщил, что атаки дронов на крупнейшие морские порты и суда в регионе сократили экспорт примерно вдвое. В сентябре страна вывезла 2,4 млн тонн агропродукции. Это лишь 46% от возможного объема.

По словам Высоцкого, без полного доступа к черноморским портам возможности Украины ограничены на уровне 45–50 % потенциала. Поэтому, добавил он, необходимо сохранять и расширять альтернативные маршруты и работать с европейскими партнерами, чтобы компенсировать дополнительные расходы на логистику.

Какие еще пути рассматриваются

Украина также думает об отгрузке части продукции через порты стран Балтии. Однако, как отмечает Financial Times, такие перевозки обходятся значительно дороже, чем через Черное море.

По данным Еврокомиссии, объем украинских грузов, перевозимых по Дунаю, почти удвоился: с примерно 600 тысяч тонн в августе до 1,16 млн тонн в сентябре. В прошлом месяце через Чёрное море прошло лишь 10% украинского экспорта.

Издание отмечает, что использованию новых маршрутов мешает перегруженность железнодорожной и канальной инфраструктуры. Еще одна проблема — низкий уровень воды в Дунае после летней засухи, что ограничивает объемы перевозок.

Кроме того, Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинского зерна, но разрешают транзит ограниченного количества продукции.

Об этом сообщается со ссылкой на Financial Times.

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