В Днепре в результате удара по частному сектору погиб один человек, пятеро получили ранения
В Днепре в результате российского обстрела жилого района погиб человек.
Число раненых возросло до пяти, все пострадавшие госпитализированы.
Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов разрушенного дома. Один из раненых — 26-летний мужчина — находится в крайне тяжелом состоянии.
Источник: Днепропетровская ОГА.
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