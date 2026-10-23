В Днепре в результате российского обстрела жилого района погиб человек.

Число раненых возросло до пяти, все пострадавшие госпитализированы.

Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов разрушенного дома. Один из раненых — 26-летний мужчина — находится в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Днепропетровская ОГА.

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