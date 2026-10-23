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В Днепре в результате удара по частному сектору погиб один человек, пятеро получили ранения

UA NEWS 23 Октября 2026 19:22
В Днепре в результате удара по частному сектору погиб один человек, пятеро получили ранения

В Днепре в результате российского обстрела жилого района погиб человек. 

Число раненых возросло до пяти, все пострадавшие госпитализированы.

 Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов разрушенного дома. Один из раненых — 26-летний мужчина — находится в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Днепропетровская ОГА.

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