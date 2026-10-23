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Российский удар по Днепру унес жизнь одного человека, пятеро получили ранения

UA NEWS 23 Октября 2026 17:43
Российский удар по Днепру унес жизнь одного человека, пятеро получили ранения

23 октября российские войска нанесли очередной удар по Днепру и его пригородам. 

В частном секторе вспыхнул пожар, повреждено как минимум пять жилых домов.

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего человека. Число раненых возросло до пяти, все госпитализированы. 26-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Днепропетровская областная военная администрация.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

 

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