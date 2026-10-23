ВСУ обеспечат выполнение решений, касающихся гуманитарной миссии в Олешках

Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений о проведении гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области. «Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений Верховного главнокомандующего в целях реализации гуманитарной миссии в Олешках. Соответствующие распоряжения будут доведены до войск в установленном порядке», — говорится в сообщении Генштаба.

Это означает, что украинские подразделения получат необходимые распоряжения для выполнения поставленных задач. В то же время в заявлении Генштаба не уточнили, когда именно начнётся миссия и какие конкретные меры она будет предусматривать.

Помощь жителям уже доставляли с помощью дронов

В Генштабе напомнили, что украинские военные неоднократно проводили гуманитарные миссии для жителей Олешек и окрестных сел. Помощь доставляли с помощью беспилотников. Такой способ позволяет передавать необходимые грузы людям даже тогда, когда обычный доступ к населённым пунктам затруднён из-за боевых действий и оккупации.

В то же время в Генштабе подчеркнули, что для проведения гуманитарной миссии важно гарантировать безопасный доступ к людям, нуждающимся в помощи. «Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован», — отметили в ведомстве. На данный момент Генштаб подтвердил готовность Сил обороны выполнить соответствующие решения. Дальнейшие шаги будут зависеть от полученных распоряжений и возможности обеспечить гуманитарный доступ к жителям города. Соответствующее заявление Генеральный штаб ВСУ опубликовал в своем Telegram-канале.

Украина вводит режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Он начнёт действовать в 03:00 27 октября по киевскому времени и необходим для проведения гуманитарной операции. В Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны будут прилагать максимальные усилия, чтобы помочь местным жителям и обеспечить их безопасность.

Россия планирует ввести «режим тишины» на Херсонском направлении с 4:00 по московскому времени 27 октября для проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках.

Украина и Россия договорились о проведении гуманитарной миссии в оккупированных Олешках в Херсонской области. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, операция будет состоять из трех этапов: прекращения огня, доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц. В Кремле при этом заявили, что согласование режима тишины и выезд людей могут занять несколько дней.