Генштаб объявил прекращение огня в Олешках с 27 октября — RMF24

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

Помощь и эвакуация

По данным RMF24, украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил Reuters, что Украина и Россия, государство-агрессор, подписали соглашение, определяющее детали гуманитарной миссии. По его словам, договоренность предусматривает прекращение огня, доставку гуманитарного груза в город и возможность свободного выезда гражданских лиц из Олешек.

Лубинец заявил, что в город должны доставить достаточный объем гуманитарной помощи для всех, кто в ней нуждается. По его словам, Киев также работает над тем, чтобы операция не была одноразовой и могла быть распространена на другие населенные пункты.

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Данные Белого дома и ситуация в городе

Украинский омбудсмен связал достижение договоренности с усилиями первой леди США Мелании Трамп. По его утверждению, она координировала и возглавляла переговоры между украинской и российской сторонами по гуманитарной миссии.

В то же время Белый дом ранее заявлял, что Россия и Украина согласовали временное прекращение боевых действий в Олешках с 29 октября, чтобы доставить помощь и подготовить эвакуацию гражданского населения. По данным украинских властей, в городе без доступа к еде и воде находятся около 2 тысяч человек, среди них 50 детей. Олешки расположены примерно в четырех километрах от Херсона на левом берегу Днепра. Город был затоплен после разрушения дамбы в Новой Каховке, а дороги к нему, по сообщениям, заминированы; в районе постоянно действуют российские дроны.

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