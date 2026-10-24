Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Ukraina wprowadzi zawieszenie broni na wyznaczonym obszarze tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji humanitarnej w mieście. Wojskowi oświadczyli, że dołożą wszelkich możliwych starań, aby pomóc mieszkańcom Oleszek i zapewnić im bezpieczeństwo.

Pomoc i ewakuacja

Według RMF24 ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Lubinec powiedział agencji Reuters, że Ukraina i Rosja, państwo agresor, podpisały porozumienie określające szczegóły misji humanitarnej. Jak powiedział, ustalenia przewidują zawieszenie broni, dostarczenie do miasta ładunku humanitarnego oraz możliwość swobodnego wyjazdu cywilów z Oleszek.

Lubinec oświadczył, że do miasta ma zostać dostarczona wystarczająca ilość pomocy humanitarnej dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Według niego Kijów pracuje również nad tym, aby operacja nie była jednorazowa i mogła zostać rozszerzona na inne miejscowości.

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Dane Białego Domu i sytuacja w mieście

Ukraiński ombudsman powiązał osiągnięcie porozumienia z wysiłkami pierwszej damy USA Melanii Trump. Twierdził, że koordynowała ona i prowadziła negocjacje między stroną ukraińską a rosyjską w sprawie misji humanitarnej.

Jednocześnie Biały Dom wcześniej oświadczył, że Rosja i Ukraina uzgodniły tymczasowe zawieszenie działań bojowych w Oleszkach od 29 października, aby dostarczyć pomoc i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Według ukraińskich władz w mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa około 2 tysięcy osób, w tym 50 dzieci. Oleszki znajdują się około czterech kilometrów od Chersonia na lewym brzegu Dniepru. Miasto zostało zalane po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce, a drogi do niego są, według doniesień, zaminowane; w rejonie stale działają rosyjskie drony.

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