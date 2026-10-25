Wokół rezydencji Władimira Putina w Waldaie zbudowano kolejne 16 wież obrony przeciwlotniczej, tworząc zewnętrzne półkole ochronne od strony Ukrainy. Łączna liczba stanowisk obrony przeciwlotniczej w tym rejonie przekroczyła 50. Dla porównania, całą Moskwę chroni około 100 wież.

Wskazuje na to analiza OSINT przeprowadzona przez jembobineuse. Nowe wieże znajdują się na południe od obiektu w promieniu do 50 kilometrów. Prawdopodobnie zostaną na nich rozmieszczone przeciwlotnicze systemy rakietowe „Pantsir” lub „Tor”.

Pozycje odnotowano w pobliżu wojskowej bazy lotniczej Chotilowo, z której korzysta przywódca Kremla, a także w pobliżu zbiornika wodnego Wysznowolockiego, tuż obok tajnego kompleksu laboratoryjnego. Liczba obiektów wzniesionych w Waldaie stanowi obecnie około połowy wszystkich pozycji obrony przeciwlotniczej rozmieszczonych w Moskwie i obwodzie moskiewskim.

Źródło: Radio Wolność.

Wcześniej w pobliżu rezydencji Władimira Putina w Waldaie w Rosji wzniesiono kolejne cztery wieże obrony przeciwlotniczej. Według dziennikarzy „Radio Wolność” najbliższa z tych konstrukcji znajduje się około 400 metrów od rezydencji prezydenta Rosji. Łącznie w okolicy rezydencji, według stanu na połowę października 2026 r., znajdowało się około 30 takich wież.

W pobliżu zakładów produkcyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Alabuga”, która stała się głównym ośrodkiem produkcji irańskich dronów bojowych w Rosji, analitycy OSINT zidentyfikowali pierwszą specjalistyczną wieżę przeznaczoną dla kompleksu rakietowego obrony przeciwlotniczej „Pantsir”.

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